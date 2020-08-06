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赛博朋克之梦在哪免费领取

2020-08-06 17:50:14来源：91单机游戏编辑：admin

我能够不玩，但我不能没有，目前在Steam上有一个赛博朋克风互动小说游戏《赛博朋克之梦》能够进行免费领取，虽然商店页面显示无法购买，但是能够根据进入官网填写邮箱领取，下面小编就为大家带来《赛博朋克之梦》的免费领取地址。

steam喜加一！《赛博朋克之梦》免费领取地址

《赛博朋克之梦》是一个赛博朋克风格的互动小说式的游戏，这款游戏讲述了发生在赛博朋克环境下的一些故事。

steam领取地址：点击进入

玩家先进入这款游戏的官网然后，填写上自己的邮箱和姓名（至少像个人名就行，到时候邮件发过来就是以此为你的名字），之后只要等待官方审核然后将游戏发送到邮箱中就可以。

steam喜加一！《赛博朋克之梦》免费领取地址

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