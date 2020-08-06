2020-08-06 17:50:44 来源：91单机游戏 编辑：admin

我能够不玩，但我不能没有，现在在微软商店上一个经典游戏《除暴战警》开启免费领取的活动，一个童年经典游戏，扮演特警来惩罚恶人，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

《除暴战警》这款游戏使用逼真的3D画面为背景，带给我们另一种混合类型的游戏体验，游戏的背景以极具广度、庞大且高楼林立的城市为只要的中心，开展了一系列的警察除暴工作。

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