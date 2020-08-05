Too Human哪里可以免费领取

2020-08-06 17:51:31 来源：91单机游戏 编辑：admin

我能够不玩，但我不能没有，现在在微软商店上一个经典游戏《Too Human》开启免费领取的活动，完美结合了RPG与ACT的一个游戏，是Xbox上的战神，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

《Too Human》中，玩家扮演的不是普通人，而是天神Balder。游戏过程中，玩家将会在过去和未来的神话世界徜徉，本作号称将会让玩家投入到宏伟壮阔的战争中，迎战潮水般涌来的敌人。

领取地址：点击此处

玩家进入页面登陆账号然后点击获得就可以免费领取这款游戏，然后即可在微软的Xbox游戏库中找到这款游戏了，想要玩的时候即可下载直接游玩。

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