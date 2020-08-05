2020-08-06 17:53:14 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天，一个像素风横版动作游戏《渎神》正在Steam进行疯狂周三促销活动，目前游戏本体仅售44元，特价促销截止至8月8日。有兴趣的玩家下面就和小编一同来看下《渎神》steam折扣详情，十分值得购买。

《渎神（Blasphemous）》是由《最后一扇门》开发商The Game Kitchen制作的一个像素风横版动作游戏。游戏风格和《恶魔城》相似，主角“忏悔”（Penitent）是一位勇猛的战士，为了洗刷罪恶，他将手舞长剑和各式各样的敌人作战。

游戏名称：渎神/Blasphemous

游戏原价：88元

游戏售价：44元

活动时间：8月8号结束

《渎神》实惠现售44元，原价88，新历史最低价。5390篇测评中87%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至8月8日。

网友评价：

整个游戏最为突出的就是宗教元素和美术风格了，故事剧情按正常流程走还是看的懂的（无深挖剧情）。更深层次的剧情可能要看物品介绍了。最后几个Boss打的还是酣畅淋漓令人意犹未尽（除了某奇迹之子）。打击感，流畅度，画面感都说得过去。手柄的剧情震动更是新添了游戏代入感。总的来说还是非常不错的。有时间可能会考虑全成就。

小编点评：

换做一年前的自己，绝对不会给这个游戏好评，是制作组的坚持和诚意深深的打动了我。

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