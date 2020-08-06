正当防卫3 XXL Edition什么时候史低

2020-08-07 17:45:19 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天一个开放世界第三人称射击游戏《正当防卫3 XXL Edition》在Steam平台进行特价促销，原价298，现实惠价仅售18，特价促销截止至8月8日。这次真的是打骨折了，四舍五入等于不要钱，下面就来看一下这次折扣详情吧。

游戏中玩家控制的主角Rico Rodriguez回到自己的家乡地中海上的Medici岛。这座岛屿被将军所独裁统治，Di Ravello要利用岛上的资源来统治世界。而Rico的目标是推翻独裁统治，并成为当地叛军的首领。

游戏名称：正当防卫3 XXL Edition/Just Cause 3 XXL Edition

游戏原价：298元

游戏售价：18元

活动时间：8月8号结束

《正当防卫3 XXL Edition》实惠现售18元，原价298，历史最低价。59061篇测评中79%好评率，多半好评。不支持简体中文，特惠活动截止至8月8日。

网友评价：

游戏是好游戏，但联网机制太坑爹了，每次进入游戏都要强制联网，而且还不能取消。等5分钟后进入离线模式，玩一会，打开地图又联网，又要等几分钟。

小编点评：

正当防卫1，防卫过当2，为所欲为3，无法无天4

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