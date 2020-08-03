《Crafted Camaraderie》免费领取地址

2020-08-05 17:56:59 来源：91单机游戏 编辑：admin

喜加一人人喜！最近在itch.io上有一个沙盒建造游戏《Crafted Camaraderie》开启免费领取的活动，一个带有RPG风格的建造游戏，下面小编就为大家带来《Crafted Camaraderie》的免费领取地址。

《Crafted Camaraderie》是一个能够建造方块的RPG游戏，虽然画面看起来较为简陋，但是整体所表达的故事也清楚了，讲完了在王国中的一款故事。

领取地址：https://monoulous.itch.io/craftedcamaraderie

玩家进入领取页面后，登陆你的itch账号，然后获得游戏之后就会加入到自己的库中。itch是一款新兴游戏开源独立游戏平台，支持中文。

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