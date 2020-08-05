《Service Station Manager》免费领取地址

2020-08-05 17:57:17 来源：91单机游戏 编辑：admin

喜加一人人喜！最近在itch.io上有一个模拟经营类游戏《Service Station Manager》开启免费领取的活动，游戏的画面虽然十分简陋，但是内容还是挺硬核的，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

《Service Station Manager》是模拟经营类的游戏，游戏根据几个简单的画面来表现出来加油站中的经营状况，目前游戏还在早期开发阶段，领了不亏。

领取地址：https://taypi.itch.io/service-station-manager

玩家进入领取页面后，登陆你的itch账号，然后获得游戏之后就会加入到自己的库中。itch是一款新兴游戏开源独立游戏平台，支持中文。

91单机网为大家分享限免游戏领取地址及方法，想了解更多折扣及免费游戏的玩家们请收藏关注本站。