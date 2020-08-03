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《万圣节大作战》免费领取地址！

2020-08-05 17:57:59来源：91单机游戏编辑：admin

我能够不玩，但我不能没有，现在在微软商店上一个经典RPG游戏《万圣节大作战》开启免费领取的活动，游戏讲述了在万圣节的时候发生的一款怪故事，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

微软喜加一！《万圣节大作战》免费领取地址！

《万圣节大作战》游戏故事是发生在万圣节晚上，一对双胞胎姐弟穿着怪物的服装要出去trick-or-treat，结果遇到一款怪邻居，而绑走其中一款小孩，玩家们必须操控另外一款双胞胎，在他们的门禁时间之前救出他的兄弟姊妹。

领取地址：https://www.microsoft.com/ja-jp/p/costume-quest/br74rlmh966k

玩家进入页面登陆账号然后点击获得就可以免费领取这款游戏，然后即可在微软的xbox游戏库中找到这款游戏了，想要玩的时候即可下载直接游玩。注意要在日区微软商店才可领取。

微软喜加一！《万圣节大作战》免费领取地址！

91单机网为大家分享限免游戏领取地址及方法，想了解更多折扣及免费游戏的玩家们请收藏关注本站。

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