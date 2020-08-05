赛博朋克之梦在哪免费领取？

2020-08-05 17:58:14 来源：91单机游戏 编辑：admin

我能够不玩，但我不能没有，目前在Steam上有一个赛博朋克风互动小说游戏《赛博朋克之梦》能够进行免费领取，虽然商店页面显示无法购买，但是能够根据进入官网填写邮箱领取，下面小编就为大家带来《赛博朋克之梦》的免费领取地址。

《赛博朋克之梦》是一个赛博朋克风格的互动小说式的游戏，这款游戏讲述了发生在赛博朋克环境下的一些故事。

steam领取地址：https://cyberpunkdreams.com/

玩家先进入这款游戏的官网然后，填写上自己的邮箱和姓名（至少像个人名就行，到时候邮件发过来就是以此为你的名字），之后只要等待官方审核然后将游戏发送到邮箱中就可以。

91单机网为大家分享限免游戏领取地址及方法，想了解更多折扣及免费游戏的玩家们请收藏关注本站。