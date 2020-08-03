《除暴战警2》免费领取地址！

2020-08-05 17:59:05 来源：91单机游戏 编辑：admin

我能够不玩，但我不能没有，现在在微软商店上一个经典游戏《除暴战警2》开启免费领取的活动，一个童年经典游戏，是《除暴战警》系列的续作，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

《除暴战警2（Crackdown2）》是《除暴战警》的续作，在这款游戏刚刚出来时就受到了全球玩家的关注。游戏依然选择的3D背景，将动作混合类型的游戏推进到另一款新的境界。

领取地址：https://www.microsoft.com/en-us/p/crackdown-2/c0mkh58nbhrg?ocid=AID2000142_aff_7593_1248955&activetab=pivot:overviewtab

玩家进入页面登陆账号然后点击获得就可以免费领取这款游戏，然后即可在微软的Xbox游戏库中找到这款游戏了，想要玩的时候即可下载直接游玩。

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