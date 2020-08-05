steam每日特惠装机模拟器什么时候史低

2020-08-05 17:58:53 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天一个教育模拟建造游戏《装机模拟器》在Steam上特价促销，原价70元，现实惠价仅售35元，特价促销截止至8月8日。配置什么的都能够自己云，享受装机的快乐，下面就来看一下这次折扣详情吧。

建立并发展属于自己的电脑维修企业，学习诊断、修理和装配电脑。有了真实世界的授权配件以及多面的硬app模拟，你即可规划并装配出自己的终极电脑。

游戏名称：装机模拟器/PC Building Simulator

游戏原价：70元

游戏售价：35元

活动时间：8月8号结束

《装机模拟器》实惠现售35元，原价70，历史最低价。18958篇测评中93%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至8月8日。

网友评价：

垃圾佬和图钉震怒！没有任何稍微老一点的电脑配件，没有更喜闻乐见的二手市场，没有X79，X99双路主板，E3 E5服务器U，没有14nm++++++++之前的任何cpu，没有喜闻乐见的750Ti，HD系显卡。

小编点评：

AMD YES

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