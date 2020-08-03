steam每日特惠：中土世界：战争之影什么时候史低

2020-08-05 16:21:11 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天一个开放世界RPG《中土世界：战争之影》在Steam平台进行周末特惠促销，原价143，现实惠价仅售28，特价促销截止至8月8日。终极版价格为32元，下面就来看一下这次折扣详情吧。

由荣膺嘉奖的宿敌系统创造出的浩瀚广辽的开放世界任你遨游。锻造统御魔戒，根据一场场恢宏的战役征服要塞，用你自己的半兽人军团统治魔多。尽在《中土世界:战争之影》。

游戏名称：中土世界：战争之影/Middle-earth: Shadow of War

游戏原价：143元

游戏售价：28元

活动时间：8月8号结束

《中土世界：战争之影》实惠现售28元，原价143，新历史最低价。30650篇测评中84%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至8月8日。

网友评价：

剧情感觉能够加分，尤其是后半段。游戏性上相比1代有了明显的进步，但是依然难脱窠臼，育碧式收集加重复守城攻城令人在新鲜感过去后倍感痛苦。冲着塔里昂，还是给个好评吧。

小编点评：

我的游戏呢？我的游戏呢？客服呢？客服呢？

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