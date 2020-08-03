B社喜加一！《雷神之锤》免费领取地址

2020-08-05 11:44:31 来源：91单机游戏 编辑：admin

B社为了庆祝2020 雷神大会的举办，宣布将在雷神大会期间，旗下一个经典游戏《雷神之锤》能够在B社游戏平台上免费领取，领取时间为8月7日至8月9日。下面小编就为大家带来《雷神之锤》的免费领取地址。

《雷神之锤（Quake）》是一个id Software制作的第一人称射击游戏，于1996年6月22日发布，是雷神之锤系列的第一个游戏。

领取地址：Bethesda.net

玩家只需要在雷神大会期间，登陆B社游戏平台观看雷神大会，就可以免费领取这款超经典游戏。并且如果这次筹款达到1万美元，B社还会赠送《雷神之锤2》。

注意：领取时间为8月7日开始，8月9日截止。

91单机网为大家分享限免游戏领取地址及方法，想了解更多折扣及免费游戏的玩家们请收藏关注本站。