steam每日特惠：荒野大镖客：救赎2什么时候史低

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游戏名称：荒野大镖客：救赎2/Red Dead Redemption 2
游戏原价：249元
游戏售价：199元
活动时间：8月14号结束
目前《荒野大镖客：救赎2》特惠售价为199，原价249，为历史最低价。87450篇测评中76%好评率，多半好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至8月14日。
网友评价：
r星开放世界的绝对主宰，细节方面做得十分不错，对玩家行为的反馈也很到位，剧情更别说让人多胃疼了
小编点评：
在快餐时代下能好好品味这种游戏的人越来越少了
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