steam每日特惠：黎明杀机什么时候史低

2020-08-05 11:45:22 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天在Steam平台有一个非对称竞技游戏《黎明杀机》进行特价促销，原价82元，现实惠价仅售32元，特价促销截止至8月8日。真正可以带来压迫与恐怖的多人竞技游戏，下面就来看看这次折扣详情吧。

《黎明杀机》是一个具有恐怖氛围的多人对抗游戏，虽然是对抗游戏但是人数并不对称，作为屠夫一方的玩家数量很少，而人类方玩家则数量多。躲猫猫恐怖游戏，游戏的新DLC也已经上线了。

游戏名称：黎明杀机/Dead by Daylight

游戏原价：82元

游戏售价：32元

活动时间：8月8号结束

目前《黎明杀机》特惠售价为32元，原价82，为历史最低价。252246篇测评中81%好评率，特别好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至8月8日。

网友评价：

这款游戏以前看别人直播过几次不是很了解，那个时候我还没有电脑所以不怎么玩端游，直到第五人格这款手游出现，我下载玩的时候发现这个模式怎么那么熟悉，在哪见过，哦原来是借鉴杀机的，于是更加去了解了这款不平衡对抗机制的游戏，因为那时候已经禁播了，所以只能没事在b站看看一些up主录的实况，越看越想玩，所以我为了杀机攒钱买了一台台式，搬到宿舍天天玩，被这个游戏的模式，画面，音效都深深的迷住了，即使一开始玩的时候都是第一款死，但慢慢的，我也学会了溜屠夫，不知不觉玩了也有253个小时了，杀机也4周年了，但我还会坚持玩下去，希望游戏越做越好，杀机天下第一！

小编点评：

我求求你们了别修这么快了

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