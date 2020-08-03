steam每日特惠：桥梁建筑师什么时候史低

前几月Steam上频繁有游戏送出，虽然之后势头没有之前那么猛烈，但是依然有一些小厂在尽自己的一份力，给大家送出了不少的免费游戏，让玩家喜加一自己的库存。不过这种喜加一的活动都是有时间限定的，一旦错过了可就没有了，下面就为大家总结了8月份的喜加一名单，持续更新。本月推荐领取游戏：议会游戏设置为1793

2020-08-03 | 0