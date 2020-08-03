方块喜加一！《微小回声》免费领取地址

2020-08-03 15:53:49 来源：91单机游戏 编辑：admin

我能够不玩，但我不能没有，近日在国内的一款方块游戏平台上能够免费领取一个轻松解谜游戏《微小回声》，免费领取截止8月3日，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

《微小回声》是一个全手绘风格的冒险闯关类游戏，游戏中玩家将会扮演一位大眼睛女孩去探索一款神秘的世界，在这个世界里将会有各类各样的秘密以及难题等待你来解答和探索。你的任务就是传递信息，将你的精神发扬到世界的每一款角落，奇幻的故事以及有意思的画风带你走遍世界的每一款角落！

领取地址

《微小回声》：http://store.cubejoy.com/html/en/store/goodsdetail/detail154.html

玩家进入页面后，登陆账号，然后点击获得即可加入到游戏库中。不过由于游戏版本较为老旧，建议去找一些win10的兼容补丁。免费领取截止8月3日。

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