Epic喜加一！《威尔莫特的仓库》免费领取地址

2020-08-03 15:54:16 来源：91单机游戏 编辑：admin

Epic平台在下周将会免费赠送一个模拟冒险类游戏《威尔莫特的仓库》，玩法十分休闲，并且支持联机，免费领取时间为8月6日至8月13日。下面小编就为大家分享这款游戏免费领取地址！

游戏介绍：

《威尔莫特的仓库》是一个让仓库保持整洁有序的益智游戏。你将扮演勤劳的库管员 Wilmot，负责在仓库中搬运各类产品、将其分门别类并堆叠得整整齐齐。随着时间的推移，卡车会送来越来越多的产品，逐渐堆满整个仓库。

Epic领取地址：https://www.epicgames.com/store/zh-CN/free-games

领取方法：

这次的Epic只赠送一个益智小游戏，有点不像是Epic的作风，很有可能会在下周追加一些游戏进入免费赠送名单。《威尔莫特的仓库》将在8月6日晚上11点正式开启免费领取活动，截止8月13日晚上11点。

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