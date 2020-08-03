育碧《勇敢的心：伟大战争》现已可以免费领取！

2020-08-03 15:54:39 来源：91单机游戏 编辑：admin

育碧官方之前宣布的，能够于ChinaJoy期间免费领取的《勇敢的心：伟大战争》目前已经能够免费领取了，免费领取截止8月3日，虽然说是要到6点才开放但是现在已经能领了，下面就为带来这款游戏的免费领取地址。

游戏介绍：

这个故事所讲述的，是一款四分五裂的世界中所发生的命运交织，以及一段破碎的爱情。所有人都试图在战争的恐惧中存活下来，身后还有最忠诚的爱犬。

Uplay领取地址：https://store.ubi.com/cn/%E5%8B%87%E6%95%A2%E7%9A%84%E5%BF%83/5704facc88a7e32b078b46fe.html?ncid=2147-4540---1-exdp-49-12-store_web_VH_HP_CN_0403--27-29--0418-4----VH_WC___store_web_VH_HP_CN_0403_ID56624

领取方法：

玩家进入育碧商店页面后，登陆你的育碧账号，然后点击免费领取就可以入库。活动持续时间即为cj的开展期间。目前已经能够免费领取了，能够放心的是，这次免费领取不会变成《光之子》，能够放心领取。

注意：免费领取活动截止8月3日

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