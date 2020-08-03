Steam喜加一CSCSpace MMO在哪免费领取

2020-08-03 15:31:29 来源：91单机游戏 编辑：admin

我能够不玩，但我不能没有，目前在Steam上有一个太空沙盒游戏《CSC | Space MMO》能够进行免费领取，虽然商店页面显示仍然要37元，但是能够根据神秘代码免费获取，下面小编就为大家带来《CSC | Space MMO》的免费领取地址。

《CSC | Space MMO》是一个2019年发售的游戏，游戏原价37元，是一个MMO性质的太空沙盒游戏。商店页面依然显示需要购买，但是只要使用win+R大法就可以免费获取这款游戏。

steam领取地址：steam://install/895040

玩家只要在打开Steam的情况下，Win+R的输入框中输入这段代码，就会弹出安装界面，点击取消游戏就会加入到库中，要玩的时候能够每时每刻打开进行游戏。

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