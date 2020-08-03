B社喜加一《雷神之锤》免费领取地址在哪

B社为了庆祝2020 雷神大会的举办，宣布将在雷神大会期间，旗下一个经典游戏《雷神之锤》能够在B社游戏平台上免费领取，领取时间为8月7日至8月9日。下面小编就为大家带来《雷神之锤》的免费领取地址。
《雷神之锤（Quake）》是一个id Software制作的第一人称射击游戏，于1996年6月22日发布，是雷神之锤系列的第一个游戏。
领取地址：Bethesda.net
玩家只需要在雷神大会期间，登陆B社游戏平台观看雷神大会，就可以免费领取这款超经典游戏。并且如果这次筹款达到1万美元，B社还会赠送《雷神之锤2》。
注意：领取时间为8月7日开始，8月9日截止。
91单机网为大家分享限免游戏领取地址及方法，想了解更多折扣及免费游戏的玩家们请收藏关注本站。
育碧官方之前宣布的，能够于ChinaJoy期间免费领取的《勇敢的心：伟大战争》目前已经能够免费领取了，免费领取截止8月3日，虽然说是要到6点才开放但是现在已经能领了，下面就为带来这款游戏的免费领取地址。游戏介绍：这个故事所讲述的，是一款四分五裂的世界中所发生的命运交织，以及一段破碎的爱情。所有人都试
Epic平台在下周将会免费赠送一个模拟冒险类游戏《威尔莫特的仓库》，玩法十分休闲，并且支持联机，免费领取时间为8月6日至8月13日。下面小编就为大家分享这款游戏免费领取地址！游戏介绍：《威尔莫特的仓库》是一个让仓库保持整洁有序的益智游戏。你将扮演勤劳的库管员Wilmot，负责在仓库中搬运各类产品、将
我能够不玩，但我不能没有，近日在国内的一款方块游戏平台上能够免费领取一个轻松解谜游戏《微小回声》，免费领取截止8月3日，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。《微小回声》是一个全手绘风格的冒险闯关类游戏，游戏中玩家将会扮演一位大眼睛女孩去探索一款神秘的世界，在这个世界里将会有各类各样的秘密以及
我能够不玩，但我不能没有，一个类魂大逃杀游戏《灵魂之火》目前在Steam平台上能够免费领取，原价39元，是横版动作与吃鸡的结合体，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。《灵魂之火》是一个横版动作竞技游戏，每局最多60人。传统的横版格斗游戏只限于单挑，而《灵魂之火》则另辟蹊径，创造出全新的多人对
我能够不玩，但我不能没有，现在在微软商店上一个动作游戏《脑航员》开启免费领取的活动，是一个十分远古的动作游戏但是还是十分有趣，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。《脑航员》是2005年面向PS2、Xbox平台发行的一个风格古怪的ACT类型游戏，现已移植到了PC/PS4平台，XboxOne也可
前几月Steam上频繁有游戏送出，虽然之后势头没有之前那么猛烈，但是依然有一些小厂在尽自己的一份力，给大家送出了不少的免费游戏，让玩家喜加一自己的库存。不过这种喜加一的活动都是有时间限定的，一旦错过了可就没有了，下面就为大家总结了8月份的喜加一名单，持续更新。本月推荐领取游戏：议会游戏设置为1793
今天一个经典怀旧砍杀游戏《鬼武者》在Steam上进行每天特惠促销，原价112元，现实惠价仅售56元，特价促销截止至8月2日。相当经典的一个情怀作品，下面就来看一下这次折扣详情吧。于2001年发售，广博好评的《鬼武者》以更鲜明并支援16:9的画面復甦！保持「一闪」等爽快的动作系统，并追加适合最新游戏机
今天一个开放世界动作游戏《荒野大镖客：救赎2》在Steam上进行特价促销，原价249元，现实惠价仅售199元，特价促销截止至8月14日。经典大师级作品，下面就来看一下这次折扣详情吧。RedDeadRedemption2已荣获超过175项年度游戏奖项且获取超过250个满分评价，游戏中述说亚瑟·摩根和声
今天一个经典怀旧砍杀游戏《鬼武者》在Steam上进行每天特惠促销，原价112元，现实惠价仅售56元，特价促销截止至8月2日。相当经典的一个情怀作品，下面就来看一下这次折扣详情吧。于2001年发售，广博好评的《鬼武者》以更鲜明并支援16:9的画面復甦！保持「一闪」等爽快的动作系统，并追加适合最新游戏机
今天一个开放世界动作游戏《荒野大镖客：救赎2》在Steam上进行特价促销，原价249元，现实惠价仅售199元，特价促销截止至8月14日。经典大师级作品，下面就来看一下这次折扣详情吧。RedDeadRedemption2已荣获超过175项年度游戏奖项且获取超过250个满分评价，游戏中述说亚瑟·摩根和声