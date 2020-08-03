steam每日特惠鬼武者什么时候特惠

2020-08-03 15:27:19 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天一个经典怀旧砍杀游戏《鬼武者》在Steam上进行每天特惠促销，原价112元，现实惠价仅售56元，特价促销截止至8月2日。相当经典的一个情怀作品，下面就来看一下这次折扣详情吧。

于2001年发售，广博好评的《鬼武者》以更鲜明并支援16:9的画面復甦！ 保持「一闪」等爽快的动作系统，并追加适合最新游戏机的操作方法，令游戏易玩度大增！ 在最新游戏机上享受空前绝后的爽快感吧！

游戏名称：鬼武者/Onimusha: Warlords

游戏原价：112元

游戏售价：56元

活动时间：8月2号结束

目前《鬼武者》特惠售价为56，原价112，为历史最低价。675篇测评中92%好评率，特别好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至8月2日。

网友评价：

真的，感谢STEAM，感谢capcom。这个游戏是我30岁之前的遗憾，初中的时候有个同学推荐的这个游戏，那会只有他家的电脑是256的显存还是n卡，我们还是集成显卡。安装了根本运行不了。那时候那他玩口水都要留下来，后来高中三年也没戏，但是自己偷偷买了正版游戏盘想着高考完了就能玩了，结果后来的电脑配置很高还是完不成，进去游戏之后都是黑影，后来查了是鬼武者1只支持老的显卡驱动。后来有个鬼武者3，改进的很好，也很爽。但是鬼武者1成了心中不能忘却的遗憾。直到3天以前，偶然发现有重置版，一开始以为又是大家开的玩笑，结果一登陆steam，真的有！！！果断买下！！！有的人说炒冷饭，我就喜欢这个游戏！原汁原味的多年没吃到的冷饭！刚根据，心情激动！圆了我鬼武者的梦想！！！

小编点评：

一口气打完的感动难以言表。鬼武者在我很小的时候就接触过，可是一直没有机会通关。

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