steam每日特惠难死塔什么时候特惠

2020-08-03 15:26:27 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天一个欢乐多人物理游戏《难死塔》在Steam上进行特价促销，原价48元，现实惠价仅售19元，特价促销截止至8月11日。和朋友一起玩这个游戏十分欢乐，很快就会没有朋友了，下面就来看一下这次折扣详情吧。

有了辉煌的战袍和魔力， 是时候建造一些Tricky塔了！ 在这片寓言的土地之上堆叠砖块， 您能否建造出最稳固的奇迹之塔？ 施展魔法支撑您建造的塔， 防御黑暗法术，以免遭破坏。 在这个疯狂的多人物理游戏中， 与您的朋友对战， 声名鹊起。

游戏名称：难死塔/Tricky Towers

游戏原价：48元

游戏售价：19元

活动时间：8月11号结束

目前《难死塔》特惠售价为19，原价48，为历史最低价。5078篇测评中90%好评率，特别好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至8月11日。

网友评价：

请叫我俄罗斯方块孤独传说。这阴间游戏随野战肯定是随不到的，又没人跟我一起玩，我怎么玩到9小时的就很迷醉。

小编点评：

上头，老折磨王了

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