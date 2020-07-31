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微软喜加一《脑航员》免费领取地址在哪

2020-08-03 09:55:20来源：91单机游戏编辑：admin

我能够不玩，但我不能没有，现在在微软商店上一个动作游戏《脑航员》开启免费领取的活动，是一个十分远古的动作游戏但是还是十分有趣，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

微软喜加一！《脑航员》免费领取地址！

《脑航员》是2005年面向 PS2、Xbox 平台发行的一个风格古怪的ACT类型游戏，现已移植到了 PC/PS4 平台，Xbox One 也可根据向下兼容功能进行游玩。

领取地址：https://www.microsoft.com/en-us/p/psychonauts/c5hhpg1txdng?lc=1033&ranMID=24542&ranEAID=lw9MynSeamY&ranSiteID=lw9MynSeamY-hYtwVmJKXTCOIDldBy7gYw&epi=lw9MynSeamY-hYtwVmJKXTCOIDldBy7gYw&irgwc=1&OCID=AID2000142_aff_7593_1243925&tduid=%28ir__1posneo0hwkft2yy0cmqm6awgm2xihce0o3o9kmw00%29%287593%29%281243925%29%28lw9MynSeamY-hYtwVmJKXTCOIDldBy7gYw%29%28%29&irclickid=_1posneo0hwkft2yy0cmqm6awgm2xihce0o3o9kmw00&activetab=pivot:regionofsystemrequirementstab

玩家进入页面登陆账号然后点击获得就可以免费领取这款游戏，然后即可在微软的游戏库中找到这款游戏了，想要玩的时候即可下载直接游玩。

微软喜加一！《脑航员》免费领取地址！

91单机网为大家分享限免游戏领取地址及方法，想了解更多折扣及免费游戏的玩家们请收藏关注本站。

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