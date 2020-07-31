8月steam喜加一名单有哪些

2020-08-03 09:54:25 来源：91单机游戏 编辑：admin

前几月Steam上频繁有游戏送出，虽然之后势头没有之前那么猛烈，但是依然有一些小厂在尽自己的一份力，给大家送出了不少的免费游戏，让玩家喜加一自己的库存。不过这种喜加一的活动都是有时间限定的，一旦错过了可就没有了，下面就为大家总结了8月份的喜加一名单，持续更新。

本月推荐领取游戏：

议会

游戏设置为1793年，玩家将跟随“秘密社团”的法国成员Louis de Richet，来到“秘密社团”的专属岛屿，这个岛上汇集了各国首脑，比如拿破仑波拿巴，乔治华盛顿，准备谈天说地的时候，Louis de Richet发现他的母亲失踪。

具体的活动地址都在下方，想要了解的小伙伴能够点击了解一下哦~

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