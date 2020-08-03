steam每日特惠荒野大镖客救赎2什么时候史低

2020-08-03 09:41:39 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天一个开放世界动作游戏《荒野大镖客：救赎2》在Steam上进行特价促销，原价249元，现实惠价仅售199元，特价促销截止至8月14日。经典大师级作品，下面就来看一下这次折扣详情吧。

Red Dead Redemption 2 已荣获超过 175 项年度游戏奖项且获取超过 250 个满分评价，游戏中述说亚瑟·摩根和声名狼藉的范德林德帮派的传奇故事，体验在 19 世纪的最后岁月里横跨美国的亡命之旅。除此以外，还可免费享受 Red Dead 在线模式中与众多玩家共享的逼真世界。

游戏名称：荒野大镖客：救赎2/Red Dead Redemption 2

游戏原价：249元

游戏售价：199元

活动时间：8月14号结束

目前《荒野大镖客：救赎2》特惠售价为199，原价249，为历史最低价。87450篇测评中76%好评率，多半好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至8月14日。

网友评价：

r星开放世界的绝对主宰，细节方面做得十分不错，对玩家行为的反馈也很到位，剧情更别说让人多胃疼了

小编点评：

在快餐时代下能好好品味这种游戏的人越来越少了

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