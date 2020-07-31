微软喜加一脑航员免费领取地址在哪里

我能够不玩，但我不能没有，现在在微软商店上一个动作游戏《脑航员》开启免费领取的活动，是一个十分远古的动作游戏但是还是十分有趣，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。
《脑航员》是2005年面向 PS2、Xbox 平台发行的一个风格古怪的ACT类型游戏，现已移植到了 PC/PS4 平台，Xbox One 也可根据向下兼容功能进行游玩。
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今天一个经典怀旧砍杀游戏《鬼武者》在Steam上进行每天特惠促销，原价112元，现实惠价仅售56元，特价促销截止至8月2日。相当经典的一个情怀作品，下面就来看一下这次折扣详情吧。于2001年发售，广博好评的《鬼武者》以更鲜明并支援16:9的画面復甦！保持「一闪」等爽快的动作系统，并追加适合最新游戏机
今天一个开放世界动作游戏《荒野大镖客：救赎2》在Steam上进行特价促销，原价249元，现实惠价仅售199元，特价促销截止至8月14日。经典大师级作品，下面就来看一下这次折扣详情吧。RedDeadRedemption2已荣获超过175项年度游戏奖项且获取超过250个满分评价，游戏中述说亚瑟·摩根和声
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Epic平台在下周将会免费赠送一个模拟冒险类游戏《威尔莫特的仓库》，玩法十分休闲，并且支持联机，免费领取时间为8月6日至8月13日。下面小编就为大家分享这款游戏免费领取地址！游戏介绍：《威尔莫特的仓库》是一个让仓库保持整洁有序的益智游戏。你将扮演勤劳的库管员Wilmot，负责在仓库中搬运各类产品、将
我能够不玩，但我不能没有，近日在国内的一款方块游戏平台上能够免费领取一个轻松解谜游戏《微小回声》，免费领取截止8月3日，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。《微小回声》是一个全手绘风格的冒险闯关类游戏，游戏中玩家将会扮演一位大眼睛女孩去探索一款神秘的世界，在这个世界里将会有各类各样的秘密以及
我能够不玩，但我不能没有，一个类魂大逃杀游戏《灵魂之火》目前在Steam平台上能够免费领取，原价39元，是横版动作与吃鸡的结合体，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。《灵魂之火》是一个横版动作竞技游戏，每局最多60人。传统的横版格斗游戏只限于单挑，而《灵魂之火》则另辟蹊径，创造出全新的多人对
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我能够不玩，但我不能没有，一个模拟器类游戏《模拟狩猎2》的一个DLC目前在Steam平台上能够免费领取，领取时间截止7月31日，下面小编就为大家带来这款游戏的DLC免费领取地址。获取专属高级霰弹枪和HuntingSimulator2的可下载内容包。这款特别霰弹枪结合了Beretta的著名专业性和Ma
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我能够不玩，但我不能没有，一个模拟器类游戏《模拟狩猎2》的一个DLC目前在Steam平台上能够免费领取，领取时间截止7月31日，下面小编就为大家带来这款游戏的DLC免费领取地址。获取专属高级霰弹枪和HuntingSimulator2的可下载内容包。这款特别霰弹枪结合了Beretta的著名专业性和Ma