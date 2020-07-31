Steam喜加一灵魂之火在哪免费领取

2020-07-31 17:29:52 来源：91单机游戏 编辑：admin

我能够不玩，但我不能没有，一个类魂大逃杀游戏《灵魂之火》目前在Steam平台上能够免费领取，原价39元，是横版动作与吃鸡的结合体，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

《灵魂之火》是一个横版动作竞技游戏，每局最多60人。传统的横版格斗游戏只限于单挑，而《灵魂之火》则另辟蹊径，创造出全新的多人对战体验。

steam领取地址：

由于在商店中无法购买和领取这款游戏，需要使用到神秘代码。玩家需要Win+R，然后在运行框中输入上方代码，即可直接弹出游戏的安装框，点了取消后就会自动入库了。

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