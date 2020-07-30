Steam喜加一模拟狩猎2在哪免费领取

2020-07-30 16:03:29 来源：91单机游戏 编辑：admin

我能够不玩，但我不能没有，一个模拟器类游戏《模拟狩猎2》的一个DLC目前在Steam平台上能够免费领取，领取时间截止7月31日，下面小编就为大家带来这款游戏的DLC免费领取地址。

获取专属高级霰弹枪和Hunting Simulator 2的可下载内容包。这款特别霰弹枪结合了Beretta的著名专业性和Marc Newson的绝佳设计。在游戏中尽情施展它的功力吧！

steam领取地址：https://store.steampowered.com/软件/1255250/Hunting_Simulator_2_Beretta_Model_486_by_Marc_Newson/

玩家进入steam商店页面后，登陆你的steam账号，然后点击添加至账户就可以永久入库。不过前提是需要有着《模拟狩猎2》的游戏本体，目前原价256元还是挺贵的。领取时间截止7月31日。

91单机网为大家分享限免游戏领取地址及方法，想了解更多折扣及免费游戏的玩家们请收藏关注本站。