方块喜加七！《大富翁》系列七款游戏免费领取地址

我能够不玩，但我不能没有，近日在国内的一款方块游戏平台上能够免费领取经典大富翁游戏系列的七款《大富翁》游戏作品，下面小编就为大家带来这些经典游戏的免费领取地址。
《大富翁》单机系列是由大宇资讯制作，这是一个以休闲轻松为主的pc游戏，其第一代于1989年11月28日发行。
领取地址
《大富翁》：http://store.cubejoy.com/html/en/store/goodsdetail/detail11495.html
《大富翁2》：http://store.cubejoy.com/html/en/store/goodsdetail/detail11496.html
《大富翁3》：http://store.cubejoy.com/html/en/store/goodsdetail/detail11499.html
《大富翁4》：http://store.cubejoy.com/html/en/store/goodsdetail/detail139.html
《大富翁6》：http://store.cubejoy.com/html/en/store/goodsdetail/detail11500.html
《大富翁7》：http://store.cubejoy.com/html/en/store/goodsdetail/detail11498.html
《大富翁8》：http://store.cubejoy.com/html/en/store/goodsdetail/detail147.html
玩家进入页面后，登陆账号，然后点击获得即可加入到游戏库中。不过由于游戏版本较为老旧，建议去找一些win10的兼容补丁。
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我能够不玩，但我不能没有，目前在Steam上有一个三维弹球游戏《PinballFX3》能够免费领取，是一个画面很精美的三维弹球游戏，下面小编就为大家带来《PinballFX3》的免费领取地址。《PinballFX3》是一个2017年发售的游戏，是一个三维弹球类的游戏，其中能够加入各类联动的场地。游戏
我能够不玩，但我不能没有，目前在Steam平台有一个特别好评的剧情向游戏《议会（TheCouncil）》能够免费领取，下面小编就为大家带来《议会（TheCouncil）》的免费领取地址。玩家目前能够免费领取游戏的第一章内容，不过如果免费领取了第一章之后，后续的内容就不能单独购买了，需要购买完整包才能
我能够不玩，但我不能没有，目前在Steam上有一个模拟教育类游戏《Influent》能够进行免费领取，游戏目前分为几个语言的版本，下面小编就为大家带来《Influent》的免费领取地址。《流利学语言》是一个2014年发售的游戏，游戏原价36元，目前能够免费领取游戏的学习法语，意大利语和韩语的版本，其
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