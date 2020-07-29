Steam喜加一！Rise of Incarnates在哪免费领取？

2020-07-30 16:02:08 来源：91单机游戏 编辑：admin

我能够不玩，但我不能没有，一个多人格斗游戏《Rise of Incarnates》目前在Steam平台上能够免费领取，目前这款游戏没有Steam商店页面，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

这是一个采用2V2竞技场战斗方式的格斗类网游，游戏画面属于半写实科幻风格，不过在战斗部分更类似于《机动战士高达：极限对决》，比起传统格斗游戏来说也更注重战术和思考方式。

steam领取地址：steam://install/258160

由于在商店中无法购买和领取这款游戏，需要使用到神秘代码。玩家需要Win+R，然后在运行框中输入上方代码，即可直接弹出游戏的安装框，点了取消后就会自动入库了。

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