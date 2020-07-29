Steam喜加一！Hibiscus Red在哪免费领取？

我能够不玩，但我不能没有，一个剧情丰厚游戏《Hibiscus Red》目前在Steam平台上能够免费领取，原价6元，是一个纸片人互动的游戏，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。
《Hibiscus Red》是一个2019年发售的游戏，游戏原价6元，这是一个冒险互动小说游戏，玩家在游戏中扮演一款纸片人，然后与周围进行互动，推动剧情的发展。
steam领取地址：steam://install/1175970
这款游戏原价6元，如果使用直接安装的方法即可无需购买直接入库游玩。玩家在键盘上按下Win+R，然后在输入框中输入上方的指令，就会弹出游戏的下载，点击取消就会直接加入到游戏库中。
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