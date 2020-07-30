Steam喜加一！Pinball FX3在哪免费领取？

2020-07-30 16:01:44 来源：91单机游戏 编辑：admin

我能够不玩，但我不能没有，目前在Steam上有一个三维弹球游戏《Pinball FX3》能够免费领取，是一个画面很精美的三维弹球游戏，下面小编就为大家带来《Pinball FX3》的免费领取地址。

《Pinball FX3》是一个2017年发售的游戏，是一个三维弹球类的游戏，其中能够加入各类联动的场地。游戏本体在Steam上2264条测评，当中86%好评率，特别好评。

steam领取地址：steam://install/442120

玩家在键盘上按下Win+R，win键就是键盘上的开始键，然后在运行框中输入上方代码，即可直接弹出游戏的安装框，点了取消后就会自动入库了。

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