Steam喜加一！议会在哪免费领取？

2020-07-30 16:01:37 来源：91单机游戏 编辑：admin

我能够不玩，但我不能没有，目前在Steam平台有一个特别好评的剧情向游戏《议会（The Council）》能够免费领取，下面小编就为大家带来《议会（The Council）》的免费领取地址。

玩家目前能够免费领取游戏的第一章内容，不过如果免费领取了第一章之后，后续的内容就不能单独购买了，需要购买完整包才能继续游玩。

steam领取地址：steam://install/287630

玩家在Win+R弹出的运行框中输入上方代码，就可以免费下载《议会》游戏本体，点击取消的话，这款游戏就会加入玩家的游戏库中。

领取方法：

还有一种直接获得游戏的方法。先win+R呼出运行框，然后输入steam://install/287630，选择下载安装就行，之后通过个人选择选确定或者取消，这样这个游戏就安静的躺在游戏库中了。

91单机网为大家分享限免游戏领取地址及方法，想了解更多折扣及免费游戏的玩家们请收藏关注本站。