Steam喜加一！Influent在哪免费领取？

2020-07-30 16:01:31 来源：91单机游戏 编辑：admin

我能够不玩，但我不能没有，目前在Steam上有一个模拟教育类游戏《Influent》能够进行免费领取，游戏目前分为几个语言的版本，下面小编就为大家带来《Influent》的免费领取地址。

《流利学语言》是一个2014年发售的游戏，游戏原价36元，目前能够免费领取游戏的学习法语，意大利语和韩语的版本，其他语言版本则是需要额外购买。

steam领取地址：steam://install/274980

玩家只要在打开Steam的情况下，Win+R的输入框中输入这段代码，就会弹出安装界面，点击取消游戏就会加入到库中，要玩的时候能够每时每刻打开进行游戏。

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