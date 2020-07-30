steam每日特惠：合成人：军团崛起什么时候史低

2020-07-30 16:01:23 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天一个动作rogue游戏《合成人：军团崛起》在Steam上进行一周特惠促销，原价70元，现实惠价仅售35元，特价促销截止至8月4日。十分好玩的动作rogue游戏，下面就来看一下这次折扣详情吧。

《合成人：军团崛起》是一款rogue-lite的射击游戏。在游戏中世界正被机器肆虐，玩家需要从第一层开始战斗，击倒源源不绝的机器军队。从游戏中你可感受到不一样级别的枪战，你可根据实验研究强力的物品和修改器来强化自己。你有信心能打败位于顶层的「末日之心」吗?

游戏名称：合成人：军团崛起/SYNTHETIK: Legion Rising

游戏原价：70元

游戏售价：35元

活动时间：8月4号结束

目前《合成人：军团崛起》特惠售价为35，原价70，为历史最低价。3877篇测评中95%好评率，好评如潮。游戏支持简体中文，特惠活动截止至8月4日。

网友评价：

很好玩的，虽然bug多，在这里举例一下，有时候和朋友玩，他死了之后视角就卡在出口了，复活也没用，除非到下一关，搞得他快骂街了，第二大关的飞机有时候直接跑到左上角懒得飞了，没有难度了呀，吊打啊（虽然技能还在用，但是不移动了啊），第三大关真的，烦啊，打了三四次了，打了一会就不见了，莫名其妙断线，哎，我和朋友很困苦啊

小编点评：

本来以为是一个很类似于ETG的rougelike游戏，玩了几把后发现风格真的是独树一帜！游戏深度和ETG甚至有过之而无不及，美术和打击感真的超级惊艳。

91单机网每日不定时更新，有喜欢玩单机游戏的大佬，欢迎关注并收藏本站。