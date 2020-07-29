steam每日特惠：热血无赖：终极版什么时候史低

2020-07-30 16:01:17 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天一个开放世界动作游戏《热血无赖：终极版》在Steam上进行特价促销，原价88元，现实惠价仅售13元，特价促销截止至8月8日。就是一个港版GTA，下面就来看一下这次折扣详情吧。

《热血无赖终极版》是一个类GTA动作游戏，最早于2012年发行，登陆Xbox 360、PS3和PC。由United Front Games和Square Enix伦敦工作室共同开发。

游戏名称：热血无赖：终极版/Sleeping Dogs: Definitive Edition

游戏原价：88元

游戏售价：13元

活动时间：8月8号结束

目前《热血无赖：终极版》特惠售价为13，原价88，为历史最低价。25897篇测评中90%好评率，特别好评。游戏不支持简体中文，有汉化补丁，特惠活动截止至8月8日。

网友评价：

“古惑仔不一定是坏人，警察也不一定是好人。但只要和他们相处久了，你才能知道他们是什么人。”

小编点评：

一部超越时代的优秀大作，不论剧情设计还是动作设计和打击感都挠到我痒处，光香港黑帮的故事背景足够新颖了，只是可惜不会再有续作了

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