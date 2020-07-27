steam每日特惠：画中世界什么时候史低

我能够不玩，但我不能没有，育碧为了庆祝参加在七月底的ChinaJoy，宣布将于CJ期间，《勇敢的心：伟大战争》将能够免费领取，从7月31日开始，截止8月3日，下面小编就为大家分享《勇敢的心：伟大战争》免费领取地址！游戏介绍：这个故事所讲述的，是一款四分五裂的世界中所发生的命运交织，以及一段破碎的爱情

2020-07-27 | 0