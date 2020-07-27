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steam每日特惠：画中世界什么时候史低

2020-07-29 16:50:52来源：91单机游戏编辑：admin

今天一个清新手绘解谜游戏《画中世界》在Steam上进行每天特惠促销，原价60元，现实惠价仅售24元，特价促销截止至7月30日。游戏的插画十分精美，下面就来看一下这次折扣详情吧。

steam每日特惠：《画中世界》今日史低24元

Gorogoa 是一个独具特色的解谜游戏，其故事情节采用由 Jason Roberts 设计和作画的精美手绘插画展开。

游戏名称：画中世界/Gorogoa

游戏原价：60元

游戏售价：24元

活动时间：7月30号结束

steam每日特惠：《画中世界》今日史低24元

目前《画中世界》特惠售价为24，原价60，为历史最低价。6225篇测评中97%好评率，好评如潮。游戏支持简体中文，特惠活动截止至7月30日。

网友评价

画尽图穷，便得一符，符内有纹，仿佛若有光。便切画，再拼图。初极懵，不顺通。复点数十下，豁然开朗。

小编点评

大概2个小时的流程，音乐画面玩法都很震撼，期待下一部作品。

91单机网每日不定时更新，有喜欢玩单机游戏的大佬，欢迎关注并收藏本站。

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