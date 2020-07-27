steam每日特惠：掠夺领域什么时候史低

2020-07-29 16:50:44 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天一个第一人称战争射击游戏《掠夺领域》在Steam上进行疯狂周三促销，原价48元，现实惠价仅售24元，特价促销截止至8月1日。表面战地模拟器，实则能够模拟所有FPS，下面就来看一下这次折扣详情吧。

冷兵器时代，燧发枪时代，一战，二战，现代战争甚至是未来战争。有了MOD都能够玩到。

游戏名称：掠夺领域/Ravenfield

游戏原价：48元

游戏售价：24元

活动时间：8月1号结束

目前《掠夺领域》特惠售价为24，原价48，为历史最低价。23497篇测评中96%好评率，好评如潮。游戏不支持简体中文，特惠活动截止至8月1日。

网友评价：

真的很棒的一个游戏，表面上是战地模拟器，实际上却能模拟出很多其他FPS大作游戏（创意工坊），不得不说，这个个游戏的真正灵魂在于创意工坊，它带给游戏无限的可能性，你甚至能够在里面看到武士刀，未来枪，以及各类游戏的元素，比如逃离塔克夫，PUBG，COD都能模拟出来。而且这个游戏对配置的要求也不高，价格也很便宜，真的很推荐大家购买。这个游戏注重的是精髓玩法，而不是画质。

小编点评：

游戏原价48买都不亏，这是一款FPS模拟器，根据创意工坊中的内容能够模拟任何FPS。

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