Uplay喜加一！《勇敢的心：伟大战争》免费领取地址

我能够不玩，但我不能没有，育碧为了庆祝参加在七月底的ChinaJoy，宣布将于CJ期间，《勇敢的心：伟大战争》将能够免费领取，从7月31日开始，截止8月3日，下面小编就为大家分享《勇敢的心：伟大战争》免费领取地址！
游戏介绍：
这个故事所讲述的，是一款四分五裂的世界中所发生的命运交织，以及一段破碎的爱情。所有人都试图在战争的恐惧中存活下来，身后还有最忠诚的爱犬。
Uplay领取地址：https://store.ubi.com/cn/%E5%8B%87%E6%95%A2%E7%9A%84%E5%BF%83/5704facc88a7e32b078b46fe.html?ncid=2147-4540---1-exdp-49-12-store_web_VH_HP_CN_0403--27-29--0418-4----VH_WC___store_web_VH_HP_CN_0403_ID56624
领取方法：
玩家进入育碧商店页面后，登陆你的育碧账号，然后点击get game就可以入库。活动持续时间即为cj的开展期间。
注意：这次的免费领取时间不算很长，从7月31日开始，截止8月3日
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