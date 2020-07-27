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steam每日特惠：生化奇兵：无限什么时候史低

2020-07-27 17:48:56来源：91单机游戏编辑：admin

今天一个大师级经典作品《生化奇兵：无限》在Steam上进行特价促销实惠，原价95元，现实惠价仅售23元，特价促销截止至7月30日。最好的剧情，最好的队友，下面就来看一下这次折扣详情吧。

steam每日特惠：《生化奇兵：无限》今日平史低23元

《生化奇兵：无限》是一个于2013年发售的游戏，突破前作极乐城的全新作品，然而最后又形成剧情闭环，打造了欧美游戏中独特的新乌托邦与天空之城。第九艺术的代表之作。

游戏名称：生化奇兵：无限/BioShock Infinite

游戏原价：95元

游戏售价：23元

活动时间：7月30号结束

steam每日特惠：《生化奇兵：无限》今日平史低23元

目前《生化奇兵：无限》特惠售价为23，原价95，为历史最低价。71902篇测评中95%好评率，好评如潮。游戏支持繁体中文，特惠活动截止至7月30日。

网友评价

如果预先知道不能带你去巴黎，我就不会打断你在海滩旁边的舞蹈

小编点评

伊丽莎白这个队友有点意思，能回血能回蓝能给子弹能捡破烂，比人强多了

91单机网每日不定时更新，有喜欢玩单机游戏的大佬，欢迎关注并收藏本站。

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