steam每日特惠：白日梦魇：1998什么时候史低

2020-07-27 17:13:30 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天一个大师级经典作品《白日梦魇：1998》在Steam上进行特价促销实惠，原价95元，现实惠价仅售23元，特价促销截止至7月29日。官方中文比较生草，能够使用网友自制的汉化，下面就来看一下这次折扣详情吧。

《白日梦魇：1998》是一个第三人称视角的生存恐怖游戏，用全新故事再现了90年代经典名作的氛围。经历某起事故后小镇变为死城，在变异的居民终结你之前，扮演三名角色，利用仅存的时间找出真相并逃出生天。

游戏名称：白日梦魇：1998/Daymare: 1998

游戏原价：90元

游戏售价：27元

活动时间：7月29号结束

目前《白日梦魇：1998》特惠售价为27，原价90，为历史最低价。1128篇测评中75%好评率，多半好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至7月29日。

网友评价：

优秀的作品，游戏冷门是因为之前版本换子弹复杂以及奔跑速度过慢导致游戏体验较差（我自己也因为这个原因退款卸载）。在最近的更新中加入了新的操作方式后果然又再次购买下载，本来就优秀的剧情和场景渲染果然是没得说，为了照顾不想解谜的玩家还新添了谜题跳过的选项。

小编点评：

游戏还是很不错的，致敬经典。但不像生化2、7那么压迫感十足，让人感觉更像一款带有恐怖元素的解密探索。

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