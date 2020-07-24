steam每日特惠：奥日与萤火意志什么时候史低

我能够不玩，但我不能没有，一个原本是收费的游戏《奇幻冲击》现在转变为免费游戏开启免费领取活动，游戏的质量还不错，是一个格斗游戏，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。《奇幻冲击》原本为Steam上一个收费的格斗游戏，后开发商对游戏进行更新之后，游戏就可以免费领取，并且所有的英雄全部免费使用。s

2020-07-24 | 0