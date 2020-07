steam每日特惠：奥日与萤火意志什么时候史低

2020-07-27 00:17:12 来源:91单机游戏 编辑:admin

今天一个画面精美的冒险游戏《奥日与萤火意志》在Steam上进行特价促销,原价90元,现实惠价仅售72元,特价促销截止至7月25日,原价买不亏,打折血赚,下面就来看一下这次折扣详情吧。

在充满异域风情的广大世界中开启全新旅程,征服强大的敌人,解开极具挑战性的难题,在一次次任务中,揭开奥里的命运。

游戏名称:奥日与萤火意志/Ori and the Will of the Wisps

游戏原价:90元

游戏售价:72元

活动时间:7月25号结束

《奥日与萤火意志》实惠现售72元,原价90,平历史最低价。30808篇测评中94%好评率,特别好评。支持简体中文,特惠活动截止至7月25日。

网友评价:

第二作绝了,难度比第一作高了不知道多少,整个游戏体验变成了皇牌空战,手差点当场去世

小编点评:

花90块买了个平台跳跃游戏 ×

花90块买了件艺术品 √

