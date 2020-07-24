Epic喜加三！《20XX》《男爵》《超级兄弟：剑与巫术》免费领取地址

2020-07-24 16:02:34 来源：91单机游戏 编辑：admin

Epic平台在下周将会免费赠送三款游戏，分别为《20XX》《男爵》《超级兄弟：剑与巫术》，都是十分值得免费领取的游戏，免费领取时间为7月30日至8月6日。下面小编就为大家分享这三款游戏免费领取地址！

游戏介绍：

《20XX》是一个由Batterystaple Games 制作并发行的能够和朋友一起玩的roguelike类动作平台游戏。

《男爵：（Barony）》是Turning Wheel LLC制作发行的一个第一人称3D roguelike动作冒险游戏。

《超级兄弟：剑与巫术(Superbrothers: Sword & Sworcery EP)》是一款探索性的冒险行动重点视听风格的游戏。游戏中玩家将遍历一款神话般的小王国，用剑作战及引起巫术解决神秘的音乐之谜。

Epic领取地址：https://www.epicgames.com/store/zh-CN/free-games

领取方法：

经历过之前Epic的大作连发赠送，现在终于回归之前的正常游戏赠送。《20XX》《男爵》《超级兄弟：剑与巫术》将在7月30日晚上11点正式开启免费领取活动，截止8月6日晚上11点。

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