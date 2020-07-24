steam每日特惠：攻城英雄什么时候史低

今天，一个动作rogue游戏《攻城英雄》正在Steam进行每天特惠促销活动，原价30元，目前仅售6元，特价促销截止至7月27日。6块钱买一个rogue游戏血赚，下面就来看一下这次的特惠详情。
《攻城英雄（Hero Siege）》是由Elias Viglione, Jussi Kukkonen制作的一个精彩的像素风格动作冒险游戏。游戏中玩家出生在一款魔物横行的奇幻世界，在进入游戏后你可选的职业多达十几种，每个职业都拥有各自的技能树和不一样玩法，能使用的武器种类也不相同。
游戏名称：攻城英雄/Hero Siege
游戏原价：30元
游戏售价：6元
活动时间：7月27号结束
《海贼无双4》实惠现售6元，原价30，平历史最低价。17269篇测评中78%好评率，多半好评。支持简体中文，特惠活动截止至7月27日。
网友评价：
听我一句劝，你把汉化好好弄一下这个游戏养活你这个游戏公司应该没多大问题。
小编点评：
够肝够意思。喜欢暗黑系列刷刷刷的能够来玩玩。唯一差的就是汉化。官方用脚做的汉化。
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