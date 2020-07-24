steam每日特惠：圣剑传说3：重制版什么时候史低

2020-07-24 16:03:46 来源：91单机游戏 编辑：admin

今天，一个经典日系RPG游戏《圣剑传说3：重制版》正在Steam进行特价促销活动，原价249元，目前仅售199元，特价促销截止至8月5日。经典游戏好评重制，下面就来看一下这次的特惠详情。

《Trials of Mana》是日本电玩界开创性大作《圣剑传说》系列第三部游戏的复刻版，现已由内而外完全重制为3D版本。

游戏名称：圣剑传说3：重制版/Trials of Mana

游戏原价：249元

游戏售价：199元

活动时间：8月5号结束

《圣剑传说3：重制版》实惠现售199元，原价249，新历史最低价。2190篇测评中94%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至8月5日。

网友评价：

曾经因为这个游戏第一次开启了我的包夜之旅，还记得那天夜里游戏机室外面白雪飘飘，而我玩的场景也正好在雪原。这一幕就这样印在了脑海里，24年也不曾遗忘。。。这次重置又让我找到了当年的少年激情，太美了！

小编点评：

卡通渲染的可爱画风，看着画面中下方那血条的UI，眼泪都掉出来了。满满情怀，还是那熟悉的味儿，真香~

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