Steam喜加一！奇幻冲击在哪免费领取？

2020-07-24 10:09:20 来源：91单机游戏 编辑：admin

我能够不玩，但我不能没有，一个原本是收费的游戏《奇幻冲击》现在转变为免费游戏开启免费领取活动，游戏的质量还不错，是一个格斗游戏，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

《奇幻冲击》原本为Steam上一个收费的格斗游戏，后开发商对游戏进行更新之后，游戏就可以免费领取，并且所有的英雄全部免费使用。

steam领取地址：https://store.steampowered.com/软件/390560/Fantasy_Strike/

玩家进入steam商店页面后，登陆你的steam账号，然后点击添加至账户就可以永久入库。然后在自己的游戏库中就能找到这款游戏了，想要玩的时候再下载就可以。

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