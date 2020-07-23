微软喜加一！《Popping Battle》免费领取地址！

2020-07-24 10:09:12 来源：91单机游戏 编辑：admin

我能够不玩，但我不能没有，现在在微软商店上一个多人竞技类游戏《Popping Battle》开启免费领取的活动，截止7月27日，就是竞速益智小游戏，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

《Popping Battle》是一个多人竞技游戏，玩家需要在游戏中尽一切可能，在最短的时间内得到最多的分数，得分最高的玩家最终胜出。

领取地址：https://www.microsoft.com/zh-hk/p/popping-battle/9nblggh4ndqf?activetab=pivot:overviewtab#

玩家进入页面登陆账号然后点击获得就可以免费领取这款游戏，然后即可在微软的游戏库中找到这款游戏了，想要玩的时候即可下载直接游玩。免费领取活动截止7月27日。

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