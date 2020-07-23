微软喜加一！《起跳吧 - 青蛙过河》免费领取地址！

我能够不玩，但我不能没有，现在在微软商店上一个休闲益智游戏《起跳吧 - 青蛙过河》开启免费领取的活动，截止7月24日，经典到不能再经典的童年游戏，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。
青蛙过河，一个很古老的游戏，能够说由小玩到大，可惜现今的小朋友没有机会玩，一直想造这个游戏，让现在的小朋友看看我们儿时的电子游戏是玩什么的，这是一个简单但很有意思味的游戏，不像现在的游戏一味打打杀杀。
领取地址：https://www.microsoft.com/zh-hk/p/%E8%B5%B7%E8%B7%B3%E5%90%A7-%E9%9D%92%E8%9B%99%E9%81%8E%E6%B2%B3/9nblggh6h8rt?activetab=pivot:overviewtab
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今天，一个无双动作割草游戏《海贼无双4》正在Steam进行疯狂周三促销活动，目前游戏本体仅售208元，特价促销截止至7月25日。有兴趣的玩家下面就和小编一同来看下《海贼无双4》steam折扣详情，十分值得购买。海贼无双4是进化后的『ONEPIECE』无双游戏！本作以「拟真的ONEPIECE战场体验」
今天，一个动作rogue游戏《攻城英雄》正在Steam进行每天特惠促销活动，原价30元，目前仅售6元，特价促销截止至7月27日。6块钱买一个rogue游戏血赚，下面就来看一下这次的特惠详情。《攻城英雄（HeroSiege）》是由EliasViglione,JussiKukkonen制作的一个精彩的像
今天，一个平台解谜冒险游戏《三位一体4：梦魇王子》正在Steam进行每天特惠促销活动，原价118元，目前仅售35元，特价促销截止至7月25日。发售一年还没买就打出这么低的折扣了，下面就来看一下这次的特惠详情。《三位一体4》是一个具有童话风格的冒险解谜游戏，玩家在游戏中需要操作法师、盗贼和骑士完成冒险
今天，一个模拟策略沙盒游戏《多面坦克模拟器》正在Steam进行一周特惠促销活动，原价68元，目前仅售54元，特价促销截止至7月28日。十分搞笑的一个模拟器，下面就来看一下这次的特惠详情。在这个游戏中，您既是运筹帷幄的将军，又是冲锋陷阵的士兵。选择您的派系，部署并指挥您的部队，杀入一场场由物理引擎驱动
前两个月Epic平台送的全都是大作，并且官方还宣布之后的大作也将会尽量争取到免费赠送的机会，虽然玩家频频早背刺，但是Epic总能给你送回来。不过免费赠送的游戏都是有领取期限的，下面小编就为大家整理一下7月Epic免费赠送的游戏，好让大家不错过一个免费游戏！本月推荐领取游戏：流放者柯南《流放者柯南(C
今天在Steam上有一个动作子弹时间游戏《燥热》正在进行特价促销活动，原价78，现仅售31元，特价促销截止至7月24日。十分有创意的一个子弹时间游戏，下面就来看看这次的折扣详情吧。SUPERHOT这款主视角射击游戏，打通了小心谋划策略与大胆搏杀进击之间的界限。游戏中，人前进时，时间才向前。生命条不会
我能够不玩，但我不能没有，一个原本是收费的游戏《奇幻冲击》现在转变为免费游戏开启免费领取活动，游戏的质量还不错，是一个格斗游戏，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。《奇幻冲击》原本为Steam上一个收费的格斗游戏，后开发商对游戏进行更新之后，游戏就可以免费领取，并且所有的英雄全部免费使用。s
今天在Steam上有一个冒险推理游戏《福尔摩斯：恶魔之女》正在进行特价促销活动，原价185，现仅售18元，特价促销截止至7月22日。经典福尔摩斯系列作品，下面就来看看这次的折扣详情吧。成为有史以来最著名的侦探：夏洛克•福尔摩斯！利用你们惊人的侦探才华破解五个令人毛骨悚然的不一样罪案：谋杀、寻人、惊天
今天在Steam上有一个模拟建造经营游戏《机场CEO》正在进行特价促销活动，原价70，现仅售49元，特价促销截止至7月18日。虽然画面很简单，但是十分耐玩，下面就来看看这次的折扣详情吧。机场CEO是一个为PC和Mac开发的大亨和管理游戏，在这里，您能够担任自己机场的CEO。您将建造机场的基础设施，从
今天在Steam上有一个生存恐怖黑暗氛围游戏《阴暗森林》正在进行特价促销活动，原价48，现仅售16元，特价促销截止至7月19日。充满恶意的噩梦世界，下面就来看看这次的折扣详情吧。《阴暗森林》以全新的视角呈现出何谓生存恐怖。在这个诡秘而不断变化的森林中探索并收集资源，然后躲进庇护所里祈祷自己能见到明天