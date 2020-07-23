微软喜加一！《起跳吧 - 青蛙过河》免费领取地址！

2020-07-24 10:09:03 来源：91单机游戏 编辑：admin

我能够不玩，但我不能没有，现在在微软商店上一个休闲益智游戏《起跳吧 - 青蛙过河》开启免费领取的活动，截止7月24日，经典到不能再经典的童年游戏，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

青蛙过河，一个很古老的游戏，能够说由小玩到大，可惜现今的小朋友没有机会玩，一直想造这个游戏，让现在的小朋友看看我们儿时的电子游戏是玩什么的，这是一个简单但很有意思味的游戏，不像现在的游戏一味打打杀杀。

领取地址：https://www.microsoft.com/zh-hk/p/%E8%B5%B7%E8%B7%B3%E5%90%A7-%E9%9D%92%E8%9B%99%E9%81%8E%E6%B2%B3/9nblggh6h8rt?activetab=pivot:overviewtab

玩家进入页面登陆账号然后点击获得就可以免费领取这款游戏，然后即可在微软的游戏库中找到这款游戏了，想要玩的时候即可下载直接游玩。免费领取活动截止7月24日。

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