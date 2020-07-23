Steam喜加一！星球大战：旧共和国在哪免费领取？

2020-07-24 10:08:53 来源：91单机游戏 编辑：admin

我能够不玩，但我不能没有，一个星球大战IP的经典作品《星球大战：旧共和国》终于登陆Steam，并且与此同时开放免费游玩，这款游戏能够说是EA的星球大战游戏中，给EA赚了最多钱的作品，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。

选择绝地武士、西斯、赏金猎人，或者其他众多经典 Star Wars 角色之一，活在经典《星球大战》系列影片诞生3000年前。

steam领取地址：https://store.steampowered.com/软件/1286830/STAR_WARS_The_Old_Republic/

玩家进入steam商店页面后，登陆你的steam账号，然后点击添加至账户就可以永久入库。然后在自己的游戏库中就能找到这款游戏了，想要玩的时候再下载就可以。

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